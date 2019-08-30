Владимир Путин отметил вклад гребцов в популяризацию здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин поздравил с открытием участников Международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента РФ 2019 года в Москве. По его словам, гребцы играют значимую роль в популяризации активного образа жизни.

— Этот престижный турнир — одно из наиболее значимых, ожидаемых событий в календаре Международной федерации гребли на байдарках и каноэ. Он традиционно отличается богатой, разнообразной программой и авторитетным составом участников, среди которых — победители и призёры Олимпийских игр, крупных мировых, европейских первенств, — говорится в сообщении на сайте Кремля.