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Сегодня, 13:26

В расширенный список для участия в Универсиаде, которая пройдет в Германии, вошли 18 российских гребцов

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что президиум утвердил список российских спортсменов — потенциальных участников Всемирной летней универсиады, которая пройдет в июле 2025 года в Германии.

«Президиум Федерации гребного спорта России утвердил расширенный список из 18 потенциальных участников Универсиады-2025 для последующей проверки World Rowing и дальнейшего допуска к участию в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — рассказал Свирин ТАСС.

В список участников вошли София Ожерельева, Артем Шапкин, Александр Слюсарь, Марина Матвеева, Глеб Зайцев, Леонид Давиденко, Илья Безлук, Арина Шишкунова, Анастасия Любич, Максим Жевлаченко, Вероника Шляпцева, Виолетта Зинина, Олег Дудко, Данил Новожилов, Александра Зерщикова, Вадим Шмелев, Елена Лушина и Дарья Самонова.

Всемирная летняя универсиада состоится с 16 по 27 июля 2025 года в Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре (Германия). Дуйсбург примет соревнования по гребному спорту.

Источник: ТАСС
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