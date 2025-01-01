Гребля
Новости
Академическая На байдарках и каноэ Гребной слалом
Главная
Гребля

Сегодня, 12:36

Условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, когда будут известны условия допуска российских гребцов на международные соревнования.

«Российские спортсмены планируют выступать в следующем сезоне на международных стартах, пусть даже и в нейтральном статусе, — цитирует Свирина ТАСС. — Мы получили официальное приглашение, в марте планируем поехать на конгресс World Rowing (Международная федерация гребного спорта). Я думаю, что там будут приняты финальные решения об условиях допуска россиян и белорусов».

Также Свирин отметил, что российская федерация намерена провести несколько встреч с представителями международной федерации, чтобы добиться увеличения количества выступающих по классам судов и решить финансовые вопрос.

Конгресс World Rowing пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.

Захар Петров. Российскому каноисту вернули золото, отобранное шесть недель назад. Цирк с результатами чемпионата мира

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Читайте также
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
На Западе указали на уникальную способность российских военных в зоне СВО
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свирин заявил о планах работать над получением нейтрального статуса для российских гребцов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости