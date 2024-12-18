Свирин заявил о планах работать над получением нейтрального статуса для российских гребцов

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил о планах работать с Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) по вопросу о допуске российских спортсменов до международных соревнований.

«Безусловно. Мы сейчас видим однозначное мнение Министерства спорта РФ, Михаил Дегтярев высказал свою позицию. Прекрасно понимаем, что мы не были отстранены международной федерацией, у нас просто значимо сократили возможность выступления в нескольких классах. То есть у нас допускается небольшое количество спортсменов в классах на соревнования. В этом году на первенство Европы до 23 лет у нас ездило три спортсмена, все трое вернулись с медалями: золотая, две серебряные», — приводит слова Свирина ТАСС.

Свирин также отметил, что ФГСР будет активно работать с международной федерацией для того, чтобы количество спортсменов, которые будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях, увеличивалось.

В 2023 году исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов.