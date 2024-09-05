Свирин намерен переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России

Олимпийский чемпион Алексей Свирин заявил, что планирует переизбираться на пост главы Федерации гребного спорта России.

«Президиум ФГСР пока не принимал решение по дате проведения отчетно-выборной конференции. Мы вернемся к этому вопросу в середине октября после окончания соревновательного сезона. Думаю, конференция состоится в конце ноября — начале декабря. Что касается меня, то я планирую идти на выборы», — приводит слова Свирина ТАСС.

Свирин возглавил ФГСР в конце 2016 года, в октябре 2020-го года он был переизбран на следующий четырехлетний срок.