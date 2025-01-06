Гребля
Новости
Академическая На байдарках и каноэ Гребной слалом
Главная
Гребля

Сегодня, 22:55

Российским судьям международной категории вернули право работать на соревнованиях World Rowing

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские судьи международной категории получили право в 2025 году работать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гребного спорта (World Rowing).

«С международной федерацией мы находимся в активном диалоге, решение уже найдено. Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус», — приводит ТАСС слова Свирина.

Глава ФГСР отметил, что российские судьи также получат возможность участвовать в образовательных семинарах и сдавать экзамены для продления своих лицензий.

Ранее Свирин заявил, что условия допуска российских гребцов к участию в международных стартах определят в марте на конгрессе World Rowing. Мероприятие пройдет 14 и 15 марта в швейцарской Лозанне.

Источник: ТАСС
Читайте также
СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток тренером во Владимире
Алиев заявил о требовании Баку наказать виновных в крушении самолета AZAL в Казахстане
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
На сайте Australian Open не указали национальность российских и белорусских теннисистов
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Медведев раскритиковал заявление Зеленского о презрении к русскому народу
Популярное видео
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российские гребцы приступили к отбору на сентябрьский чемпионат мира в Китае

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости