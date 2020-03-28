Российские гребцы досрочно завершили сбор и покидают базу в Бронницах

Сборная России по академической гребле досрочно завершила учебно-тренировочный сбор на базе в Бронницах. Спортсмены в ближайшее время разъедутся по домам, сообщает ТАСС.

— Все так, все разъезжаются в течение двух дней по домам, базу в Бронницах закрывают с 29 числа, — рассказал глава Федерации академической гребли России Алексей Свирин. — Сейчас нужно будет приобрести всем билеты, но, думаю, что уже завтра на базе никого не будет. Когда сможем вернуться на сборы? В приказе написано — такие меры до особого распоряжения.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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