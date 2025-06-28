Россиянка Жовнер завоевала бронзу на этапе Кубка мира по гребле в Швейцарии
Россиянка Мария Жовнер завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне (Швейцария).
В одиночке легкого веса россиянка показала время 7 минут 39,82 секунды.
Первой финишировала мексиканка Кенья Лечуга с результатом 7 минут 33,64 секунды, на втором месте расположилась австрийка Лара Тифенталер (7.38,88).
В мае 23-летняя Жовнер заняла третье место в заезде одиночек легкого веса на чемпионате Европы в Болгарии.
