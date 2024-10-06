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Сегодня, 13:19

Президент ВФГБК заявил об отсутствии логики в возможном объединении с федерацией гребного спорта

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в разговоре с «СЭ» оценил шансы возможного объединения с Федерацией гребного спорта России.

«Я такого не слышал. Видел только ролик, где это заявил Алексей Свирин и Юрий Постригай. Более я никакой информацией не владею. У нас разные международные федерации. Если вы имеете в виду тот процесс, который проходил в гимнастике, они имеют одну международную федерацию. То же самое в водных видах спорта. С академической греблей [у нас] разные международные федерации. Здесь логика отсутствует. Может быть, я чего-то не знаю», — сказал Архипов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял о планах по объединению федераций в гребле.

Евгений Архипов
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