Международное агентство допинг-тестирования открыло дело против четырех российских гребцов

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) начало разбирательство в отношении четырех российских гребцов, информирует 13 апреля ТАСС

В нарушении антидопинговых правил обвиняются Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев и Сергей Федоровцев. Гребцы подозреваются в использовании запрещенных веществ в июне и июле 2014 года в преддверии чемпионата мира. Все спортсмены были временно отстранены от соревнований.

Отмечается, что обвинения основаны на расследованиях, проведенных отделом расследований Всемирного антидопингового агентства и профессором Ричардом Маклареном, а также на информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Федоровцев является олимпийским чемпионом 2004 года, двукратным чемпионом Европы. Михайлевский и Рябцев по одному разу выигрывали европейское первенство.