Исполком Международной федерации гребли (FISA) принял решение с 2019 года не взимать с Федерации гребного спорта России (ФГСР) деньги за дополнительное допинг-тестирование российских гребцов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФГСР Алексея Свирина. После допингового скандала FISA проводит дополнительное тестирование российских спортсменов. В 2017 году было выплачено 50 тысяч евро, в 2018-м - 25 тысяч.

Также в течение двух последних лет ФГСР должна была уведомлять FISA обо всех проведенных образовательных антидопинговых мероприятиях.

- Исполком Международной федерации гребли принял решение отказаться от существовавшей два года практики, и мы имеем официальное подтверждение того, что эта история закончилась. Теперь мы на равных правах со всеми остальными странами будем выступать на международных соревнованиях, - сказал Свирин.