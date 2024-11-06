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Гребец Гусев о решении выступать за Германию: «Я не предавал Россию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках Олег Гусев объяснил, почему решил уйти из сборной России и выступать за Германию.

«Ближайшие цели в составе сборной Германии — тренироваться дальше и показать максимальные результаты в следующем сезоне. В теории я могу выступить на Олимпиаде 2028 года, но нужно еще консультироваться с юристами и МОК. Кто-то говорит, что нужен будет паспорт гражданина страны, кто-то — что не нужен. Времени до Олимпиады еще много. Конечно, мне хотелось бы выступить на Олимпийских играх и показать там высокий результат.
Есть мнение, что спортсмены, сменившие гражданство, предали страну? А в чем заключается предательство этих спортсменов? Тут вопрос еще, кто кого предал. Конкретно я ни страну, ни кого-либо не предавал. Мне лично ни один человек не говорил такие фразы», — приводит Metaratings слова Гусева.

В декабре 2022 года Гусев уехал из России в Германию, он выступает за немецкую сборную с 2024 года.

Источник: Metaratings
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