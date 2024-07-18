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Многократная чемпионка России по академической гребле Диана Ланцова скончалась на 52-м году жизни

Руслан Минаев
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Бывшая чемпионка России по академической гребле Диана Ланцова скончалась в возрасте 51 года, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Дианы Александровны», — говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

В последние годы Ланцова работала заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова.

Источник: https://t.me/fgsr_news/6614
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