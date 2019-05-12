Дьяченко и Постригай включены в международный пул тестирования

Пять российских гребцов включены в новый международный пул допинг-тестирвоания Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF), сообщает ТАСС. В их чиисле - олимпийские чемпионы-2012 в двойках на 200 м Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

Помимо Дьяченко и Постригая, в пул включены Иван Штыль, Евгений Луканцов и Виктор Мелантьев.

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул допинг-тестирования ICF, находятся под жестким контролем международной федерации и должны постоянно информировать ее о своем местонахождении. Всего в этот список входит 31 спортсмен. Наибольшее представительство в регистрируемом пуле допинг-тестирования ICF имеет Россия. Украина и Германия представлены тремя гребцами.