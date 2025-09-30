Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции

Четыре российских спортсмена примут участие в чемпионате Европы по гребному спорту в пляжном спринте, сообщает ТАСС.

В заявку на взрослый чемпионат Европы по пляжному спринту вошли Александр Ковальский и Марина Матвеева, в юношеском первенстве — Михаил Шанин и Александра Григорьева.

Чемпионат Европы пройдет с 8 по 12 октября в Анталье (Турция). Пляжный спринт дебютирует в программе Олимпиады на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Пляжный спринт — стиль гонок на выбывание, состоящий из короткого спринта вдоль пляжа, 250-метрового отрезка и разворота на 180 градусов, прежде чем грести обратно к пляжу и бежать к финишной черте.