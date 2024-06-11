Чемпионат России по гребному спорту перенесен в Москву и пройдет во время Олимпиады в Париже

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что президиум ФГСР решил перенести чемпионат России из Казани в Москву.

«Было принято решение о переносе чемпионата России из Казани в Москву и проведении его в сроки проведения Олимпийских игр в Париже. У нас есть определенная идея заочно посоревноваться с иностранными спортсменами, кто в те же дни будет выступать на Олимпийских играх в Париже. Но, конечно, какие-то сравнения будет уместно делать только в том случае, если погода в Москве и Париже не будет особо отличаться», — приводит ТАСС слова Свирина.

Изначально чемпионат России по гребному спорту должен был пройти в Казани с 7 по 12 августа. Турнир состоится в Москве с 30 июля по 3 августа.

Олимпийский турнир по гребному спорту на Играх в Париже будет проходить с 27 июля по 3 августа.