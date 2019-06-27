Чемпион Олимпиады 2004 года Федоровцев дисквалифицирован за употребление допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал российского гребца Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. Он получил четырехлетнюю дисквалификацию.

Как сообщает сайт Российского антидопингового агентства, суд, рассмотрев дело Федоровцева против РУСАДА, ВАДА и FISA (Международной федерации гребного спорта) , признал спортсмена виновным (в пробе спортсмена, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма "триметазидин") и принял решение дисквалифицировать его на 4 года, начиная с 16 июня 2016 года.

39-летний Федоров - олимпийский чемпион 2004 года, двукратный чемпион Европы.