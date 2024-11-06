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Гребец Гусев: «В Германии президент не дает паспорт спортсмену через год после переезда»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках Олег Гусев рассказал, почему не получал немецкий паспорт, но может выступать за сборную Германии.

«Да, я могу выступать за сборную Германии, отношусь к Федерации гребли Германии. Получал ли при этом немецкий паспорт? Нет. Это отдельная и очень сложная процедура. В ближайшие годы даже и не задумываюсь о получении немецкого паспорта. В Германии нет такой практики — приехал какой-то спортсмен в страну, и через год ему президент дал паспорт. Здесь все люди равны. Для получения гражданства Германии нужно выполнить все требования, за которыми чиновники строго следят. И для получения местного гражданства нужно прожить дольше, чем я на данный момент живу здесь. Сколько надо прожить в Германии для получения гражданства? В моем случае от пяти лет. Но я знаю людей, которые 10 лет живут в Германии, и до сих пор не смогли получить немецкое гражданство», — приводит Metaratings слова Гусева.

В декабре 2022 года Гусев уехал из России в Германию, с 2024 года он выступает за немецкую сборную.

Источник: Metaratings
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