Гребец Гусев: «В Германии президент не дает паспорт спортсмену через год после переезда»

Четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы по гребле на байдарках Олег Гусев рассказал, почему не получал немецкий паспорт, но может выступать за сборную Германии.

«Да, я могу выступать за сборную Германии, отношусь к Федерации гребли Германии. Получал ли при этом немецкий паспорт? Нет. Это отдельная и очень сложная процедура. В ближайшие годы даже и не задумываюсь о получении немецкого паспорта. В Германии нет такой практики — приехал какой-то спортсмен в страну, и через год ему президент дал паспорт. Здесь все люди равны. Для получения гражданства Германии нужно выполнить все требования, за которыми чиновники строго следят. И для получения местного гражданства нужно прожить дольше, чем я на данный момент живу здесь. Сколько надо прожить в Германии для получения гражданства? В моем случае от пяти лет. Но я знаю людей, которые 10 лет живут в Германии, и до сих пор не смогли получить немецкое гражданство», — приводит Metaratings слова Гусева.

В декабре 2022 года Гусев уехал из России в Германию, с 2024 года он выступает за немецкую сборную.