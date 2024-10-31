Более 60 россиян выступят на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» на Филиппинах

Более 60 российских спортсменов примут участие в чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон». Турнир стартует 31 октября на Филиппинах.

«На чемпионате мира выступят четыре российские команды: «Шторм», «Ракета», «Патрокл клаб» и «Русские драконы», — цитирует ТАСС пресс-службу Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. — Всего на Филиппины отправились 63 спортсмена из России, все они имеют нейтральный статус».

Чемпионат мира пройдет с 31 октября по 3 ноября в Пуэрто-Принсесе. В соревнованиях примут участие около 1400 спортсменов из 24 стран.