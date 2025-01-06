Сам добрался до больницы.

В центре Москвы было совершено нападение на Кирилла Ляпунова — 38-летнего гребца-байдарочника, участника Олимпийских игр-2016. Он был зверски избит неизвестными.

Что произошло

По информации Telegram-канала «Мутко против», в ночь на 3 января на гребца напали на Тверском бульваре. Кто именно, сам Ляпунов пояснить не смог, но злоумышленников было несколько человек.

После избиения Кирилл сам добрался до дома, но в пятницу вечером все же обратился в больницу. Его лицо было изуродовано: перелом левого скуло-орбитального комплекса со смещением, ушиб глазного яблока и тканей глазницы, гематома век.

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Ничего не помнит

Ляпунов в разговоре с РЕН ТВ подтвердил факт избиения. Он рассказал, что не помнит обстоятельства произошедшего, поскольку был пьян.

«Я помню, как ребята в такси меня домой звали. Я не поехал, остался, а что было дальше, я не могу сказать», — заявил Кирилл.

Ляпунов подчеркнул, что находится в нормальном состоянии, его уже выписали из больницы. Спортсмен продолжит наблюдаться у врача, а 9 января намерен пойти на консультацию в отделение нейрохирургии.

Дело расследуют правоохранительные органы.

Чем известен Ляпунов

Его имя знают и в России, и за ее пределами. За свою 16-летнюю карьеру в составе нашей национальной сборной он успел завоевать множество наград, среди которых серебряная медаль чемпионата Европы и два золота летней универсиады.

Участие в Олимпийских играх-2016 стало пиком карьеры для 38-летнего байдарочника. Там он в составе четырехместного экипажа занял девятое место на дистанции 1000 метров.