Россиянин едва не отдал золото уроженцу Львова. За что дисквалифицировали нашего гребца на ЧМ, но потом вернули медаль?
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продолжает дарить удивительные сюжеты. В субботу россияне взяли на нем первое золото, а в сумме нейтралы на пяти дистанциях забрали три золота и два серебра. В воскресенье в Самарканде — заключительный день соревнований. И он ознаменовался не только новыми победами россиян, но и несуразным финишем Захара Петрова на дистанции 500 метров. Одновременно с пересечением черты 22-летний рязанец вывалился из лодки и сам оказался за линией уже с помощью кроля. Кончилось все дисквалификацией, протестом и возвращением в протокол. С золотом пришлось распрощаться украинцу Сергею Тарновскому, ныне представляющему Молдавию.
Что произошло с Петровым?
В финале каноэ на 500 метров стартовали олимпийский чемпион на 1000 чех Мартин Фукса, бронзовый призер Парижа Сергей Тарновский, чемпион мира и участник Олимпиады Каталин Чирилэ — короче, заезд был более чем представительный. Петров начал в своем стиле — сразу на максимум. Но в этот раз не лидировал единолично, Захар шел нос в нос с Тарновским. На второй половине россиянин немного вырвался вперед, но на финише произошло крайне неприятное событие.
Петров так раскачал лодку в борьбе за золото, что практически одновременно с пересечением ленточки прыгнул в воду и переквалифицировался в пловца. Каноэ продолжило дальнейшее движение вперед. Петров в пятницу жаловался на ветер, сработало наверняка и желание победить и наконец обыграть того самого Тарновского, который в Париже забрал в последние полсекунды у Петрова бронзу на 1000 метров.
В трансляции победителем финала представили Петрова с преимуществом в 0,019 секунды. Российские комментаторы уже отпраздновали победу.
Но вообще вываливаться из лодки спортсменам не рекомендуется. И тут включились правила: «Лодка считается закончившей гонку, когда ее нос пересек финишную линию со всеми членами экипажа». И дальше оставалось только определить, в какой момент Петров превратился в пловца. На стоп-кадрах показалось, что Тарновского на финише опередила уже безлюдная лодка. Возможно, Петров в воде держался еще в тот момент за нее кончиком ноги.
Так или иначе, вскоре в протоколе было указано, что Петров не финишировал. То есть лишил себя вообще любой медали, хотя мог бы ограничиться серебром. Конечно, на адреналине от крупных спортивных мероприятий и рефлексах все работает по-другому. Но, как сообщил позже комментатор Дмитрий Губерниев, россияне даже подали протест. Источники «СЭ» говорили, что награждение задерживают.
И вот спустя час на официальном сайте Петров был восстановлен на первой строчке протокола! Это ли не чудо по нынешним временам?
Нейтральная борьба за медальный зачет
Понятно, почему россияне и белорусы особенно сильны именно на чемпионате мира-2024 — он проходит через две недели после Олимпиады, к которой подводились все соперники, но это не мешает нам подчеркнуть успехи двух стран. Именно Россия и Белоруссия боролись за победу в медальном зачете. На момент написания этой заметки у России и Белоруссии было по пять золотых медалей, по две — у Португалии и Украины.
Для России золото также принесли:
двойка байдарочниц Долгова/Черниговская на 200 метрах — им немного не хватило в отборе, чтобы попасть на Олимпиаду;
смешанная двойка в экспериментальной дисциплине на 500 метров в гребле на каноэ Коровашков/Шляпникова;
смешанная четверка каноистов Штиль/Шляпникова/Петров/Штыль на 500 метрах. Ивану Штылю — 38 лет, он в сборной с 2005 года. Захар Петров и вовсе трехкратный чемпион мира.
Столько побед на чемпионате мира — это даже и не пустячок. Поэтому тем более приятно.