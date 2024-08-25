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Сегодня, 13:45

Россиянин едва не отдал золото уроженцу Львова. За что дисквалифицировали нашего гребца на ЧМ, но потом вернули медаль?

Каноист Захар Петров стал чемпионом мира после пересмотра протокола
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Сергей Жуков
корреспондент
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Гребец Захар Петров
Захар Петров.
Фото Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ
Уникальная ситуация на финише 500-метровки.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ продолжает дарить удивительные сюжеты. В субботу россияне взяли на нем первое золото, а в сумме нейтралы на пяти дистанциях забрали три золота и два серебра. В воскресенье в Самарканде — заключительный день соревнований. И он ознаменовался не только новыми победами россиян, но и несуразным финишем Захара Петрова на дистанции 500 метров. Одновременно с пересечением черты 22-летний рязанец вывалился из лодки и сам оказался за линией уже с помощью кроля. Кончилось все дисквалификацией, протестом и возвращением в протокол. С золотом пришлось распрощаться украинцу Сергею Тарновскому, ныне представляющему Молдавию.

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Что произошло с Петровым?

В финале каноэ на 500 метров стартовали олимпийский чемпион на 1000 чех Мартин Фукса, бронзовый призер Парижа Сергей Тарновский, чемпион мира и участник Олимпиады Каталин Чирилэ — короче, заезд был более чем представительный. Петров начал в своем стиле — сразу на максимум. Но в этот раз не лидировал единолично, Захар шел нос в нос с Тарновским. На второй половине россиянин немного вырвался вперед, но на финише произошло крайне неприятное событие.

Петров так раскачал лодку в борьбе за золото, что практически одновременно с пересечением ленточки прыгнул в воду и переквалифицировался в пловца. Каноэ продолжило дальнейшее движение вперед. Петров в пятницу жаловался на ветер, сработало наверняка и желание победить и наконец обыграть того самого Тарновского, который в Париже забрал в последние полсекунды у Петрова бронзу на 1000 метров.

В трансляции победителем финала представили Петрова с преимуществом в 0,019 секунды. Российские комментаторы уже отпраздновали победу.

Но вообще вываливаться из лодки спортсменам не рекомендуется. И тут включились правила: «Лодка считается закончившей гонку, когда ее нос пересек финишную линию со всеми членами экипажа». И дальше оставалось только определить, в какой момент Петров превратился в пловца. На стоп-кадрах показалось, что Тарновского на финише опередила уже безлюдная лодка. Возможно, Петров в воде держался еще в тот момент за нее кончиком ноги.

Захар Петров. Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев

Так или иначе, вскоре в протоколе было указано, что Петров не финишировал. То есть лишил себя вообще любой медали, хотя мог бы ограничиться серебром. Конечно, на адреналине от крупных спортивных мероприятий и рефлексах все работает по-другому. Но, как сообщил позже комментатор Дмитрий Губерниев, россияне даже подали протест. Источники «СЭ» говорили, что награждение задерживают.

И вот спустя час на официальном сайте Петров был восстановлен на первой строчке протокола! Это ли не чудо по нынешним временам?

Гребец Захар Петров
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нейтральная борьба за медальный зачет

Понятно, почему россияне и белорусы особенно сильны именно на чемпионате мира-2024 — он проходит через две недели после Олимпиады, к которой подводились все соперники, но это не мешает нам подчеркнуть успехи двух стран. Именно Россия и Белоруссия боролись за победу в медальном зачете. На момент написания этой заметки у России и Белоруссии было по пять золотых медалей, по две — у Португалии и Украины.

Для России золото также принесли:

двойка байдарочниц Долгова/Черниговская на 200 метрах — им немного не хватило в отборе, чтобы попасть на Олимпиаду;

смешанная двойка в экспериментальной дисциплине на 500 метров в гребле на каноэ Коровашков/Шляпникова;

смешанная четверка каноистов Штиль/Шляпникова/Петров/Штыль на 500 метрах. Ивану Штылю — 38 лет, он в сборной с 2005 года. Захар Петров и вовсе трехкратный чемпион мира.

Столько побед на чемпионате мира — это даже и не пустячок. Поэтому тем более приятно.

Захар Петров
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