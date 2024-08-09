Юрист назвал причины конфликта российских байдарочников в национальной федерации

Спортивный адвокат Михаил Прокопец прокомментировал конфликт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) с некоторым звездными байдарочниками.

Напомним, что ВФГБК рекомендовала исключить из заявочных списков на чемпионат мира спортсменов, которые примут участие в соревнованиях «Чемпионат России и кубок олимпийских чемпионов AAACUP», которые проходят в Москве с 6 по 11 августа. Под санкции ВФГБК могут подпасть ведущие гребцы сборных страны, включая Максима Оселедко, которого называют главной российской надеждой на медали ближайшего чемпионата мира. Также остаться без мирового первенства рискуют чемпионка мира Анастасия Долгова, обладатель бронзы Олимпийских игр-2016 Роман Аношкин и бронзовый призер ЧМ и текущий лидер женской сборной по гребле на байдарках Светлана Черниговская.

«Данное решение и поведение ВФГБК нельзя назвать правомерным, так как это является вмешательством в свободу выбора спортсменами спортивных соревнований для участия, а также фактически лишает их честно заработанных в упорной спортивной борьбе прав на участие в чемпионате мира, — заявил юрист. — Действия федерации не только противоречат интересам отдельных спортсменов, но и в целом наносят ущерб российскому спорту, ставя под сомнение соблюдение спортивного принципа, так как складывается недопустимая ситуация — на международные соревнования может поехать не самый сильный спортсмен, а «удобный» федерации. Как мне кажется, такое поведение ВФГБК вероятнее всего может быть обусловлено лишь «завистью» к соревнованиям, которые проходят не под ее эгидой, и желанием иметь монополию на организацию соревнований по гребле на байдарках и каноэ на территории РФ».