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Юниорский чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве отменен

10 июля 2020, 18:46
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Совет директоров Европейской ассоциации каноэ принял вынужденное решение об отмене первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 19 и до 24 лет в Москве, проведение которого ранее планировалось в период со 2 по 5 июля 2020 года, сообщает сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Всероссийская федерация сделала все возможное, чтобы сохранить проведение первенства, и в течение последнего месяца вела переписку со всеми организациями, вовлеченными в подготовку соревнований, пытаясь найти даты, отвечающие возможностям каждой из них. Однако в условиях пандемии коронавируса, когда все международные соревнования 2020 года откладывались на более поздний срок, сложилась ситуация, в которой трудно было подобрать подходящие даты для проведения первенства осенью, приемлемые для всех.

Дополнительная информация:

http://www.kayak-canoe.ru/ru/federation/news/6173/

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