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В Москве избили участника Олимпиады Кирилла Ляпунова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов
Кирилл Ляпунов.
Фото Getty Images

В Москве напали на гребца-байдарочника Кирилла Ляпунова, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 3 января 38-летний спортсмен прибыл в одну из московских больниц. Гребцу диагностировали перелом скулы и глазницы, многочисленные ушибы глаз, век и лица.

По словам Ляпунова, он стал жертвой нападения на улице Тверской. Произошедшее расследуют правоохранительные органы.

В 2016 году Ляпунов представлял сборную России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также спортсмен дважды становился вице-чемпионом Европы и выиграл Универсиаду-2013 в Казани.

Источник: SHOT
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