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В Госдуме РФ назвали небольшой победой возвращение золотой медали российскому каноисту Петрову

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поздравил каноиста Захара Петрова с возвращением золотой медали чемпионата мира по гребле-2024 в Узбекистане.

Ранее стало известно, что совет директоров Международной федерации каноэ удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и присудил золото российскому спортсмену.

«Поздравляю Захара Петрова с золотой медалью и ФГБКР. Руководители федерации большие молодцы! Они проделали хорошую работу, отстояв интересы России и подав протест на результат заезда, и добились справедливого возвращения награды нашему спортсмену. Отмечу, что никто из представителей нашей федерации не сдался после первых несправедливых решений о лишении медали. Считаю, что всегда нужно идти до конца в защите интересов наших граждан, и тогда чиновники в следующий раз задумаются, стоит ли вновь делать подобные пакости.

Даже удивительно, что совет директоров Международной федерации каноэ пошел нам навстречу. Многие федерации, как и МОК, сейчас заняли русофобскую позицию. Считаю, что это наша небольшая победа. Еще раз поздравляю нашу федерацию и Захара Петрова с золотом чемпионата мира!» — цитирует Свищева пресс-служба Госдумы РФ.

Дмитрий Свищев
Захар Петров
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