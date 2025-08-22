В федерации каноэ назвали достойными результаты Петрова и Свинарева на чемпионате мира

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов прокомментировал результаты россиян Захара Петрова и Сергея Свинарева на чемпионате мира в Милане.

Петров выиграл золото на дистанции 500 метров, Свинарев стал третьим на дистанции 200 метров.

«Всегда можно рассчитывать и мечтать о чем-то большем, но золото Захара Петрова и бронза Сергея Свинарева — это очень достойный результат. Захар на этой дистанции в прошлом году получил золотую медаль, но вторую, потому что тогда было технически невозможно определить победителя. А Свинарев еще молодой парень, он в июле в Португалии выиграл первенство мира до 24 лет», — цитирует Архипова ТАСС.

Турнир проходит с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают в Милане в нейтральном статусе.