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Сегодня, 14:26

Ушла из жизни олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова

Анна Горшкова
Корреспондент
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В Санкт-Петербурге скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова (Дементьева), сообщила пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

93-летняя спортсменка скончалась 27 июля, о причинах смерти не сообщается. Прощание состоится в субботу 30 июля.

«Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире. Мы будем помнить ее как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.

Кислова — заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1956 года в байдарке-одиночке на дистанции 500 м, чемпионка мира, чемпионка Европы 1957 и 1959 годов.

Источник: https://www.kayak-canoe.ru/ru/novosti-i-sobytiya/novosti/item/1115-ushla-iz-zhizni-elizaveta-kislova-dement-eva
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