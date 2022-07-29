Ушла из жизни олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова

В Санкт-Петербурге скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова (Дементьева), сообщила пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

93-летняя спортсменка скончалась 27 июля, о причинах смерти не сообщается. Прощание состоится в субботу 30 июля.

«Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всем мире. Мы будем помнить ее как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении федерации.

Кислова — заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка 1956 года в байдарке-одиночке на дистанции 500 м, чемпионка мира, чемпионка Европы 1957 и 1959 годов.