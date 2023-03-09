Умер олимпийский чемпион в гребле Павел Харин

Олимпийский чемпион в гребле на каноэ-двойке Павел Харин умер на 96-м году жизни, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Харин ушел из жизни 6 марта. Похороны пройдут 10 марта на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного. Мы скорбим вместе с вами» — говорится в сообщении организации.

Харин является заслуженным мастером спорта СССР, участником Олимпиады 1952 года в Хельсинки, олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в каноэ-двойке на дистанции 10000 метров и серебряным призером на дистанции 1000 метров (с Грицианом Ботевым), чемпионом Европы и серебряным призером чемпионата Европы 1957 года (в каноэ-двойке с Александром Силаевым), четырехкратным чемпионом СССР (1956, 1958, 1959, 1960).