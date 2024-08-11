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Сегодня, 19:20

У гребца сборной России Варваровского украли байдарку в цветах российского триколора

Виктория Кравченко
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У гребца сборной России Николая Варваровского украли эксклюзивную байдарку в цветах российского триколора и красной хохломы, сообщает Mush.

Стоимость байдарки — 650 тысяч рублей, таких лодок в стране всего четыре.

В 2022 году 23-летнему россиянину выдали одноместную байдарку nelo k1 за спортивные успехи.

После соревнований в Воронеже лодку погрузили на прицеп и привезли в Москву, куда дальше отправилось каноэ — неизвестно. Варваровский обратился в полицию.

Спортсмену не на чем участвовать в соревнованиях. Ему приходится просить лодку у друзей.

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