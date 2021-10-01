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Троих российских гребцов дисквалифицировали за подделку документов с результатами ПЦР-тестов

14:35

Президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) дисквалифицировал троих спортсменов за использование поддельных документов с результатами ПЦР-тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

«В результате долгих обсуждений большинством голосов Президиум принял решение: за нарушение условий предоставления документов (предоставление результатов ПЦР-теста, в которые внесены изменения, не соответствующие действительности), необходимых для допуска к участию в соревнованиях дисквалифицировать спортсменов Марка Царевского, Владислава Литовку и Олесю Ромасенко сроком на 6 месяцев с 19 августа 2021 года по 18 февраля (включительно) 2022 года с отстранением их от участия в спортивных соревнованиях, организуемых ВФГБК, и международных стартах, а также от централизованных тренировочных мероприятий сборной команды России», — говорится в заявлении на сайте ВФГБК.

31-летняя Ромасенко является трехкратной чемпионкой Европы, 29-летний Литовка — победитель чемпионата России 2021 года.

Дополнительная информация:

https://kayak-canoe.ru/ru/novosti-i-sobytiya/novosti/item/905-resheniya-zasedaniya-prezidiuma-federatsii

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Иван Торопцев все материалы автора

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