Тренер сборной России доволен выступлением байдарочниц Черниговской и Долговой на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Александр Костоглод заявил, что российские байдарочницы Светлана Черниговская и Анастасия Долгова показали хороший результат на соревнованиях байдарок-двоек на чемпионате мира.

Сегодня, 25 августа, Черниговская и Долгова стали победительницами на дистанции 200 м на чемпионате мира.

«Девчонки молодцы, они показали хороший результат. У них есть опыт побед, они выиграли на Кубке доброй воли, что говорит о том, что победители этого турнира могут забирать призы или выигрывать на других крупнейших соревнованиях. Хорошее выступление», — цитирует Костоглода ТАСС.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа.