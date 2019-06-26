Степанова и Панченко стали вторыми в дистанции 500 метров на Европейских играх в Минске

Российский дуэт Кира Степанова и Анастасия Панченко выиграли бронзовые медали в дисциплине К2-500 метров (1:43.358). Золото досталось белорусским спортсменкам Ольге Худенко и Марине Литвинчук (1:40.888).

Второе место заняли венгерки Анна Карас и Данута Козак (1:42.526).

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.