Сроки передачи серебра Олимпиады-2012 Штылю пока неизвестны

Сроки передачи серебряной медали Олимпийских игр 2012 года российскому гребцу Ивану Штылю пока неизвестны, процесс может затянуться. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Литовец Евгений Шуклин лишен серебряной медали Олимпиады-2012, которую он завоевал в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров. По итогам перепроверки проб с Игр в Лондоне проба Шуклин дала положительный результат на орал-туринабол.

Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала его результаты на этих Играх. Литовский спортсмен обязан вернуть награду и призовые. Таким образом, серебряная медаль Олимпиады-2012 должна достаться Штылю, который стал в Лондоне третьим.

- Пока информации о сроках передачи Штылю серебряной медали Олимпиады 2012 года нет. Будем ждать, когда МОК запустит процесс передачи. Все это может затянуться, как и в случае с Ильей Штокаловым, - цитирует "РИА Новосоти" Исхакову.