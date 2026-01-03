Скончался заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков

Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков умер в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Федерации каноэ России.

Причина смерти специалиста не уточняется. Церемония прощания с ним пройдет в понедельник, 5 января, в Волгограде.

«В память о Юрии Сергеевиче навсегда останутся имена его прославленных учеников, в которых он вложил свой опыт, сердце и душу. Это чемпион мира Денис Турченков, призеры чемпионатов мира и Европы, финалисты Олимпийских игр Юлиана Салахова и Константин Вишняков. Их достижения на самой высокой спортивной арене — лучшая дань уважения и признания педагогического дара их наставника. Юрий Сергеевич Сурков был не просто наставником, а учителем с большой буквы», — говорится в заявлении федерации.

Сурков являлся выпускником кафедры гребных видов спорта Волгоградского государственного института физической культуры и спорта 1969 года. Он был старшим тренером мужской сборной России по гребле на байдарках на четырех Олимпийских играх: в 1992 году в Барселоне (команда СНГ), в 1996-м в Атланте, в 2000-м в Сиднее и в 2008-м в Пекине.