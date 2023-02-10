Скончался трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Морозов

Трехкратный олимпийский чемпион в гребле на байдарке Владимир Морозов умер на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ 10 февраля.

«Его близкие друзья и коллеги по спорту вспоминают его как человека с железной волей, сильного, целеустремленного и с большим желанием бороться до конца», — говорится в заявлении федерации.

Морозов трижды становился чемпионом мира (1966, 1970, 1971) и дважды выигрывал чемпионат Европы (1967, 1969). На его счету также бронза ЧМ-1966 и два серебра мировых первенств в 1963-м и 1973-м.