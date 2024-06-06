Шесть россиян примут участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова сообщила, что спортсмены из России заявлены на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ.

«Спортсмены из России заявлены на чемпионат Европы», — приводит ТАСС слова Исхаковой.

Соревнования пройдут с 13 по 16 июня в венгерском Сегеде. В заявку на чемпионат Европы вошли имеющие нейтральный статус Максим Спесивцев, Захар Петров, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Алексей Коровашков и Иван Штыль.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.