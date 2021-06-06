Шамшурин и Первухин завоевали серебро на чемпионате Европы

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин заняли второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м. Их время 3 минуты 44,811 секунды.

Первое место заняли немцы Себастьян Брендель и Тим Хеккер (3.42,555), третье — румыны Каталин Чирила и Виктор Михалачи (3.45,255).

Чемпионат Европы проходит в польской Познани и завершится 6 июня.