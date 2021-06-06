Шамшурин и Первухин завоевали серебро на чемпионате Европы
6 июня 2021, 12:42
Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин заняли второе место на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м. Их время 3 минуты 44,811 секунды.
Первое место заняли немцы Себастьян Брендель и Тим Хеккер (3.42,555), третье — румыны Каталин Чирила и Виктор Михалачи (3.45,255).
Чемпионат Европы проходит в польской Познани и завершится 6 июня.
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