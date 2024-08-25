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Сегодня, 14:40

Российского каноиста Петрова снова лишили золотой медали чемпионата мира

Виктория Кравченко
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Захар Петров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российского каноиста Захара Петрова снова лишили первого места в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. В нем он значится нефинишировавшим.

Итоговый протокол гонки.
Фото Международная федерация каноэ

Таким образом, золото снова будет присуждено представителю Молдавии Сергею Тарновскому.

Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.

Позже журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на золото Петрова.

Время россиянина составило — 1 минута 47,293 секунды.

Захар Петров
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