Российского каноиста Петрова снова лишили золотой медали чемпионата мира
Российского каноиста Захара Петрова снова лишили первого места в итоговом протоколе финального заезда на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Самарканде. В нем он значится нефинишировавшим.
Итоговый протокол гонки.
Фото Международная федерация каноэ
Таким образом, золото снова будет присуждено представителю Молдавии Сергею Тарновскому.
Россиянин перевернулся на финише заезда, в результате чего его результат аннулировали. После пересмотра судьи приняли решение засчитать финиш гребца после того, как Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) подала апелляцию.
Позже журналист Дмитрий Губерниев сообщил, что четыре страны подали протест на золото Петрова.
Время россиянина составило — 1 минута 47,293 секунды.
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