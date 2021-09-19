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Российский каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

17:01

Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Копенгагене на дистанции 5 000 метров. Его результат 23 минуты 30,18 секунды.

Первым стал венгр Балашу Адольфу. Серебряную медаль завоевал немец Себастьян Брендель.

На чемпионате мира в Копенгагене российские спортсмены завоевали три золотые и пять бронзовых медалей и занимают четвертое место в командном зачете.

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Роман Шишов все материалы автора

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