Российский каноист Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Копенгагене на дистанции 5 000 метров. Его результат 23 минуты 30,18 секунды.

Первым стал венгр Балашу Адольфу. Серебряную медаль завоевал немец Себастьян Брендель.

На чемпионате мира в Копенгагене российские спортсмены завоевали три золотые и пять бронзовых медалей и занимают четвертое место в командном зачете.