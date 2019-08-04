Российские спортсмены завоевали два золота на молодежном чемпионате мира

На молодежном чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Румынии спортсмены из России одержал победы в двух дисциплинах.

В женских соревнованиях каноэ-двоек на 500 метров победили россиянки Ксения Курач и Дарья Харченко. Их результат - 2.05,266. Вторыми стали Дилноза Рахматова и Нилуфар Зокирова (Узбекистан). На третье позиции венгерские спортсменки София Кишбан и Гьяда Брагато.

У мужчин в турнире каноэ-четверок победила сборная России, за которую выступали Захар Петров, Иван Мальков, Матвей Жуков и Кирилл Романов. Их результат - 1.43,29. Второй стала команда Украины, третьей - сборная Белоруссии.