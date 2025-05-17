Российские каноисты Штыль и Петров стали призерами этапа Кубка мира в Венгрии

Российские каноисты Иван Штыль и Захар Петров завоевали медали на первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир проходит в Сегеде (Венгрия).

Петров стал вторым в каноэ-одиночках на дистанции 500 метров, проиграв бразильцу Изакиасу Кейросу. Штыль занял третье мест в каноэ-одиночках на 200 метров, уступив китайцу Юй Юэбинь и испанцу Пабло Гране.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Этап в Венгрии завершится 18 мая.