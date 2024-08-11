Российские каноисты решили не везти на чемпионат мира олимпийские лодки

Генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова заявила, что лодки, на которых российские каноисты выступали на Олимпиаде в Париже, не будут привезены на чемпионат мира в Узбекистан.

«Лодки, которые мы купили непосредственно перед Олимпийскими играми, не будут вывозиться на чемпионат мира, они будут отправлены на хранение в Венгрию. Сейчас существуют большие проблемы по доставке, поэтому европейские страны не повезут свои лодки в Узбекистан, все будут брать их в аренду у фирм. Но мы планируем везти лодки из России», — цитирует Исхакову ТАСС.

Исхакова также отметила, что отбор российских участников чемпионата мира в Самарканде будет произведен по итогам июльского чемпионата страны и международного турнира «Кубок доброй воли», который состоится в Москве с 14 по 18 августа.