Каноисты Петров и Дмитриев: «Мы достойно отгонялись и завоевали золото»

Российские спортсмены Захар Петров и Иван Дмитриев поблагодарили журналиста Дмитрия Губерниева за поддержку после победы на чемпионате мира по гребле в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров.

«Дима, спасибо за поддержку, ты в нас верил, и мы достойно отгонялись и завоевали золотую медаль», — передает слова спортсменов Губерниев в своем Telegram-канале.

Чемпионат мира по гребле проходит в Самарканде с 22 по 25 августа. В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.