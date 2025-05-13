Российские гребцы выступят на чемпионате Европы в Пловдиве

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по гребному спорту.

Соревнования пройдут с 29 мая по 1 июня в Пловдиве (Болгария).

«В Пловдиве наши спортсмены будут точно выступать. Участников чемпионата Европы мы будем утверждать на заседании президиума федерации, которое состоится в ближайшие дни, 12 мая закончился отбор на чемпионат Европы», — приводит ТАСС слова Свирина.

Глава ФГСР добавил, что ждет ответа от Международной федерации гребного спорта (World Rowing), которая должна согласовать представленный список российских гребцов, претендующих на участие в международных турнирах сезона-2025.

Международная федерация гребного спорта в начале марта объявила о допуске россиян на соревнования в нейтральном статусе.