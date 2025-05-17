Российские гребцы выиграли этап Кубка мира в каноэ-четверках на дистанции 500 метров

На первом этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде российские каноисты Дмитрий Шаров, Михаил Павлов, Алексей Коровашков и Матвей Арсенов заняли первое место в соревнованиях каноэ-четверок на дистанции 500 м с результатом 1 минута 34,60 секунды.

В этом же виде программы второе место заняли венгры Домонкош Будай, Давид Ходован, Йонатан Хайду и Давид Ухрин (1 минута 35,89 секунды), а третье место также у венгерской команды — Мате Курцина, Гергей Лугоши, Милан Месарош и Илиас Митропулос (1 минута 36,85 секунды).

В соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м россиянки Марина Гуреева и Екатерина Шляпникова заняли третье место с результатом 44,47 секунды. Первое место у Сильвии Шчербиньской и Дороты Боровской из Польши (44,10 секунды), второе — у венгерской пары Агнеш Кишш и Бьянка Надь (44,40 секунды).

Стартовый этап Кубка мира завершится 18 мая. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.