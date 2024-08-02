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Сегодня, 12:22

Российские гребцы пропустят чемпионат мира в Канаде

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Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по академической гребле, который пройдет с 18 по 25 августа в канадском городе Сент-Катаринс. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Если наших спортсменов в прошлом году в Германию не пустили, то о Канаде тем более речи быть не может сейчас. Мы прекрасно понимаем сложившую политическую ситуацию.

«Мой первый чемпионат мира был в 1999 году именно в Канаде, и в этой стране живет огромная украинская диаспора, которая имеет серьезное влияние на политику. Осознаем, что даже если бы у нас было очень большое желание поехать на этот турнир, то мы никак не смогли бы на него приехать», — цитирует Свирина ТАСС.

Михаил Павлов и&nbsp;Дмитрий Шаров. «Не согласен с решением об отстранении. Есть суверенитет страны, свобода мнений». Нашего гребца не пустили на Олимпиаду, и он победил на Играх БРИКС

Свирин подчеркнул, что сейчас федерация ведет переговоры о возможности поездки российских гребцов на чемпионат Европы для спортсменов моложе 23 лет. Турнир состоится в Турции.

Российские гребцы не представлены на Олимпийских играх-2024 в Париже, поскольку отказались от участия в квалификационных стартах из-за критериев допуска.

Источник: ТАСС
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