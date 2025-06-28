Российские байдарочники и каноисты не примут участие в юниорском первенстве Европы в Румынии

Генеральный секретарь Федерации каноэ России (ФКР) Елена Исхакова сообщила, что ФКР приняли решение не заявлять своих спортсменов на юниорское и молодежное первенство Европы в Румынии из-за опасений не успеть оформить им визы для поездки на мировое первенство в Португалию.

«Мы приняли решение ехать только на первенство мира в Португалию. Первенства Европы и мира в этом году находятся слишком близко к друг другу по срокам, и будет проблематично оформить визы в Португалию с учетом того, что сейчас дают визы с однократным въездом в страну Шенгена. Также мы руководствовались соображениями безопасности», — цитирует Исхакову ТАСС.

Юниоры и спортсмены до 23 лет будут соревноваться на первенстве Европы в румынском городе Баскове с 3 по 6 июля. А с 23 по 27 июля в португальском городе Монтемор-у-Велью пройдет первенство мира.