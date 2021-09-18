Российские байдарочницы Ковнир и Долгова победили на чемпионате мира
13:09
Российские байдарочницы Кристина Ковнир/Анастасия Долгова завоевали золото в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров на чемпионате мира в Копенгагене. Их результат 37,41 секунды.
Вторым стали венгерки Бланка Киш/Анна Луц (отставание 0,24 секунды), третьими — представительницы Польши Доминика Путто/Катаржина Колодзейчик (0,26).
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