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Российские байдарочницы Ковнир и Долгова победили на чемпионате мира

13:09

Российские байдарочницы Кристина Ковнир/Анастасия Долгова завоевали золото в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров на чемпионате мира в Копенгагене. Их результат 37,41 секунды.

Вторым стали венгерки Бланка Киш/Анна Луц (отставание 0,24 секунды), третьими — представительницы Польши Доминика Путто/Катаржина Колодзейчик (0,26).

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Роман Шишов все материалы автора

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