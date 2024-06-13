Российская байдарочница Бабашинская получила нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус российской байдарочнице Юлии Бабашинской, сообщает ТАСС.

По данным источника, обладателями данного статуса в настоящее время также являются Алексей Коровашков, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Иван Штыль, Алина Ковалева, Максим Оселедко, Максим Спесивцев, Олеся Ромасенко, Юрий Постригай, Николай Варваровский, Виталий Ершов и Захар Петров.

Ранее ICF лишила генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову нейтрального статуса.

В апреле 2023 года ICF допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, без флага и гимна.