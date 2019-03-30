Португальская спортсменка родила ребенка, будучи мертвой

Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка, будучи в состоянии искусственного поддержания жизни, информирует The Sun. Она находилась на 19-й неделе беременности, когда ее госпитализировали из-за тяжело приступа астмы. Ее пришлось ввести в состояние искусственной комы, но через несколько дней врачи констатировали смерть мозга.

В течение 56 дней они искусственно поддерживали жизнедеятельность организма, чтобы плод мог достаточно вырасти. На 32-й неделе беременности врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению, после чего девушку отключили от систем жизнеобеспечения.

Мальчик по имени Сальвадор родился недоношенным и весил всего 1,7 кг. Однако, по словам доктором, он вполне здоров.